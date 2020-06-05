Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

После развода Пелагея поменялась: начала с внешности

Печать

Разрыв с хоккеистом Иваном Телегиным стал большим ударом для певицы Пелагеи. Звезда решилась на кардинальные перемены.

В прошлом году артистка сообщила поклонникам печальное известие: она решила расстаться с супругом. Певица Пелагея пообещала сохранить дружеские отношения с хоккеистом ради совместного воспитания ребенка. При этом назвать причину разрыва она отказалась.

По некоторым данным, Иван Телегин завел любовницу. В пользу этих слухов говорит то, что сразу после объявления о расставании спортсмен стал выходить в свет с новой избранницей – предпринимательницей Марией Гончар. Влюбленные регулярно публикуют совместные интимные фотографии в социальных сетях.

Сама певица Пелагея скрывает подробности личной жизни, игнорируя вопросы навязчивых журналистов и поклонников. Известно, что подать на развод она решилась только в этом году. Вероятно, артистка до последнего надеялась восстановить отношения с Иваном Телегиным.

На днях знаменитость рассказала, что решилась на перемены. На своей странице в "Инстаграме" исполнительница опубликовала снимок нового имиджа. Звезда укоротила длину волос и подстригла челку. "Вспомнила 2014... И настроение улучшилось!", – рассказала певица Пелагея.

Новый образ знаменитости пришелся не по вкусу поклонникам. Многие комментаторы признались, что не сразу узнали артистку на фотографии. "Другой человек", "На себя уже не похожа", "Стрижка вас очень изменила", "Теперь придется привыкать к новому образу", – поделились мыслями подписчики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте