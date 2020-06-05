После развода Пелагея поменялась: начала с внешности

05.06.2020 | 11:45

Разрыв с хоккеистом Иваном Телегиным стал большим ударом для певицы Пелагеи. Звезда решилась на кардинальные перемены.

В прошлом году артистка сообщила поклонникам печальное известие: она решила расстаться с супругом. Певица Пелагея пообещала сохранить дружеские отношения с хоккеистом ради совместного воспитания ребенка. При этом назвать причину разрыва она отказалась.

По некоторым данным, Иван Телегин завел любовницу. В пользу этих слухов говорит то, что сразу после объявления о расставании спортсмен стал выходить в свет с новой избранницей – предпринимательницей Марией Гончар. Влюбленные регулярно публикуют совместные интимные фотографии в социальных сетях.

Сама певица Пелагея скрывает подробности личной жизни, игнорируя вопросы навязчивых журналистов и поклонников. Известно, что подать на развод она решилась только в этом году. Вероятно, артистка до последнего надеялась восстановить отношения с Иваном Телегиным.

На днях знаменитость рассказала, что решилась на перемены. На своей странице в "Инстаграме" исполнительница опубликовала снимок нового имиджа. Звезда укоротила длину волос и подстригла челку. "Вспомнила 2014... И настроение улучшилось!", – рассказала певица Пелагея.

Новый образ знаменитости пришелся не по вкусу поклонникам. Многие комментаторы признались, что не сразу узнали артистку на фотографии. "Другой человек", "На себя уже не похожа", "Стрижка вас очень изменила", "Теперь придется привыкать к новому образу", – поделились мыслями подписчики.