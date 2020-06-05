Один шашлык на двоих: Макарская вспомнила о венчании

05.06.2020 | 10:27

4 июня Антон Макарский и его супруга Виктория отметили день венчания. Таинство состоялось 20 лет назад. Жена актера призналась, что тогда у них был трудный период в жизни.

Антон и Виктория Макарские – одна из самых крепких пар среди знаменитостей. Они живут вместе с 1999 года. Влюбленные обвенчались спустя год после знакомства, а свадьбу сыграли в 2003-м.

Супруга актера в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что 20 лет назад у них не было денег, чтобы с размахом отметить венчание. Они даже не могли позволить себе воспользоваться услугами фотографа, поэтому у них нет ни одного памятного снимка с того события.

После таинства влюбленные поехали на метро в парк Горького, где купили один шашлык на двоих и ели его с пластиковой тарелки. Они потратили последние сбережения, 90 рублей, которые оставались с зарплаты.

На следующий день друзья супругов устроили им сюрприз – отвезли в лес и устроили пикник. Там Макарские также наслаждались шашлыком. Виктория вспоминает, что тогда друзья подарили набор посуды, которая потом пригодилась для битья.

"Совершено бесплатно, невероятно весело, в огромной компании друзей отметили нашу свадьбу", – рассказала жена актера.

Напомним, у Виктории и Антона в 2012 году появилась на свет дочь, которую назвали Марией. Возлюбленная актера родила наследницу в одной из клиник Иерусалима. Также у супругов есть пятилетний сын Иван. Сейчас Виктория и Антон ждут воли Бога на третьего ребенка.