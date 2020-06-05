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«Кем ее только не называли»: Александр Домогаров откровенно о любимой женщине

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Александр Домогаров рассказал, как живет в режиме самоизоляции. Популярный актер признался, что уже более десяти лет счастлив с одной женщиной.

Александр Домогаров заверил, что в первые две недели дискомфорт не ощущался – наоборот, появилась возможность отдохнуть и выспаться. Однако в апреле ситуация стала раздражать. Артист отвлекся на бытовые дела, связанные с земельным участком: в поселке, где он живет, несколько дней не было воды. А еще актер смотрел военные фильмы.

Звезда категорически опровергла слухи о том, что спивается на карантине. "Извините, но я дома могу заниматься чем угодно, правильно? Это мое личное пространство. Могу лежать, могу ходить, могу спать, могу выпивать. Да, не без этого, но почему нужно немедленно меня записывать в алкоголики?! Сняли на видео, увидели лично – пожалуйста, публикуйте, но голословно что-то утверждать о человеке... Я развожу руками", – отметил Домогаров.

В самоизоляции, которая стала следствием пандемии коронавируса, артист проводит время с любимой женщиной. "Уже 11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только не называли – помощницей, подругой, вплоть до жены", – сообщил Александр, так и не уточнив ее статус.

Как и прочие, актер ощущает финансовые трудности, но панике не поддается. Александр Домогаров продолжает выдавать зарплату помощникам, и никого не уволил, ведь с ними он работает много лет.

Актер рассчитывает в начале июля вернуться к репетициям спектакля "Ричард III". "Говорят же, что "Ричард" – это такая темная тема. Как "Макбет" или наша "Пиковая дама". Советуют их не касаться. Но мы коснулись и ожидаемо получили по полной программе", – подчеркнул Александр Домогаров.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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