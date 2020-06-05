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Газманов-младший умудрился в самоизоляции снять клип, который может стать хитом

Печать

Родион Газманов в самоизоляции времени зря не теряет. Алкоголь, девочки, танцы до упада – певец умеет хорошо отдыхать!

Певец проснулся утром в окружении толпы полуголых девиц и парней. Повсюду – предметы интимного дамского гардероба, початые бутылки вина. На теле – следы от поцелуев. На зеркале – надпись помадой "Таня 200$". Ночная оргия явно удалась!

Такого от прежде скромного Родиона Газманова никто не ожидал, конечно. И уж тем более шок был у Лизы Арзамасовой, которая по видеосвязи позвонила в неудобный момент.

Это – сюжет искрометного клипа на песню "Удаленка", премьера которого состоялась 6 июня. Поклонники работу оценили. "Это просто бомба! Давно таких веселых клипов не было! И песня заводная! Спасибо!" – пишут люди.

Действительно, песня и клип получились не только смешными, но и очень злободневными. Кажется, Родион рассказывает о том, что сегодня переживает каждый из нас.

"На бульварах запели птицы,/ Я хочу с тобой уединиться,/ Но весь город закрыл границы/ И прохожие прячут лица./ Что-то странное в мире случилось –/ Оруэллу даже не снилось./ Никуда не пройти без печати,/ Как теперь тебя повстречать мне?" – поет Газманов, и всем сразу понятно, о чем это.

Конечно, без юмора в нашем положении трудно. Родион сделал все возможное, чтобы удивить и порадовать поклонников. А финал клипа получился феерический – неожиданный, дерзкий. Впрочем, это надо видеть самим. Но только если вы старше 18 лет – ролик слишком эротический и провокационный!

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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