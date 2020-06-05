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«Это все возраст»: вино на встрече с Понаровской не пошло на пользу Фрейндлих

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Алиса Фрейндлих пожаловалась на проблемы со здоровьем. А перед этим легендарная актриса виделась с певицей Ириной Понаровской.

Вот уже на протяжении нескольких дней Алиса Фрейндлих жалуется на плохое самочувствие. "Извините, мне сейчас трудно разговаривать. Я неважно себя чувствую", – призналась актриса, когда с ней связались представители прессы. На логичный вопрос, что с ней случилось, Алиса Фрейндлих не стала увиливать, но и не распространялась.

"Ну, что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного. Спасибо вам за внимание!" – поблагодарила легендарная артистка.

При этом она, как и прочие, находится в режиме самоизоляции. Актриса живет в своей квартире в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна. Кстати, по словам Алисы Фрейндлих, тест на коронавирус она не сдавала – не видит в этом большой необходимости.

В Большом Драматическом театре, где много лет служит Алиса Фрейндлих, прокомментировали информацию о плохом состоянии артистки. Там уверили, что с ней все в порядке. "Ничего страшного не произошло, не переживайте", – заверили в пресс-службе.

Кстати, на днях с Алисой Фрейндлих виделась ее приятельница, певица Ирина Понаровская. "Смеемся, играем в картишки , слушаем стихи в исполнении гениальной Алисы Бруновны, попиваем винишко, едим вкусности и наслаждаемся друг другом!" – оптимистично сообщила на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Ирина Понаровская.

"Какой там КОРОНАВИРУС, когда рядом такое счастье – Алиса Бруновна Фрейндлих!!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – отметила артистка, которую по всей видимости, не пугают события последних нескольких месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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