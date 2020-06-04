Стало известно о беременности 54-летней Анастасии от Юлиана

04.06.2020 | 09:28

После известия о разводе певица Анастасия дала откровенное интервью Андрею Малахову. Артистка сообщила, что сделала две попытки ЭКО.

Весной стало известно о разводе певцов Анастасии и Юлиана, которые дружили на протяжении нескольких десятков лет, а потом неожиданно решили пожениться. Тогда мало кто поверил в перспективу этого брака, к тому же артисты решили оформить отношения 1 апреля. Пара действительно расписалась, но союз был недолгим.

В свежем интервью Анастасия пояснила, что Юлиан с самого начала хотел детей. Однако варианты с участием суррогатной матери или взятием ребенка из детского дома певица не рассматривала. Естественным путем зачать не удалось, хотя супруги прилагали максимум усилий. По словам Анастасии, Юлиан занимался с ней сексом в благоприятные для беременности дни.

В итоге Анастасия решилась на ЭКО. Певица отметила, что пошла на колоссальный риск, ведь ей уже 54 года. "Я отошла от сцены, потому что всю себя отдала попыткам родить ребенка. Это был ад. Юлиан заставил меня чувствовать себя виноватой. О том, что у него нет детей, он мог задуматься раньше", – добавила она.

Обе попытки оказались неудачными. Последним ударом для Анастасии оказалось публичное заявление Юлиана о разводе. По словам певицы, она узнала об этом из прессы, а не от него. Артистка сочла это предательством.

"Для меня это была пощечина. Конечно, я ему звонила и достаточно жестко с ним разговаривала", – рассказала Анастасия. По ее словам, исполнитель стал юлить, хотя артистке было бы легче, если бы он во всем признался. Анастасия ненавидит, когда ей лгут. "Я старалась этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. Я не получила то счастье, которого ждала", – заключила певица.