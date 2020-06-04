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Собчак обвинила Канделаки в воровстве

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Ксения Собчак высмеяла Тину Канделаки за то, что та якобы попыталась скопировать ее авторское ютуб-шоу. Она заявила, что несколько месяцев назад коллега обращалась к ее помощникам, которые делали с ней программу "Осторожно, Собчак!"

Журналистка выступила с разоблачающим постом в своем телеграм-канале. Ксения Собчак отметила, что Тина Канделаки якобы просила их помочь ей сделать похожую программу на "Ютуб". Ксения Собчак уточнила, что та жаловалась, что у нее не получилось с первого раза создать качественную передачу.

Звезда посчитала, что коллега решила своровать ее идею. "Прямо смеюсь в голос. Меня многие пытаются копировать, это нормально", – едко высказалась блондинка. Также она поинтересовалась, не задумывалась ли Тина Канделаки о том, что дело все-таки не в продакшене, а в консерватории? Тем самым она намекнула на шутку известного монолога Михаила Жванецкого.

Тина Канделаки ответила на нападки телеведущей. Журналистка заверила, что просила заняться производством документального фильма, а не шоу. И вовсе не для "Ютуб", а для онлайн-кинотеатра ivi. Оппонентка Ксении Собчак объяснила, что лента будет не о ней, а об уважаемых людях, которых многие знают.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Ксения Собчак вернется на "Дом-2" в качестве гостевой ведущей. Якобы она должна была появляться на шоу раз-два в неделю. Однако телеведущая опровергла эти слухи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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