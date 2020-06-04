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Победитель «Евровидения» Александр Рыбак признался в зависимости

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Александр Рыбак разоткровенничался. Популярный исполнитель признался, что на протяжении более десятка лет "сидел" на таблетках. И лишь недавно начал лечение.

Александр Рыбак – норвежец с белорусскими корнями. В 2009 году он стла триумфатором Международного музыкального конкурса "Евровидение". За прошедшие с момента победы 11 лет об Александре Рыбаке писали много, но чаще всего он читал о себе грязь и выдумки. "Писали про гонорары, про то, что я однажды сказал: "Я гей", – жаловался журналистам исполнитель.

Нет ничего удивительного в том, что в результате пристального внимания, постоянного обсуждения и давления артист пристрастился к препаратам. "11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась", – признался Александр Рыбак.

Певец рассказал, что в последнее время таблетки сделали его "слабым и напуганным", негативно отразились на состоянии здоровья. "Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", – подчеркнула звезда "Евровидения".

И все же Александр Рыбак смог найти в себе силы попросить о помощи. В результате, с января певец проходит реабилитацию с помощью своих врачей, постепенно приходит в порядок.

Певец объяснил, зачем вдруг решился на откровенность. "Я знаю, что есть много людей, которые борются подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет", – пообещал Александр Рыбак.

Многочисленные поклонники бурно отреагировали на признание артиста. Комментаторы немедленно одарили его словами поддержки, ободрили и выразили надежду на то, что исполнитель вскоре избавиться от своего пристрастия.

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Источник — dni.ru
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