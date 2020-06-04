«Мы просто молчали»: Юлия Савичева рассказал о потере ребенка

04.06.2020 | 12:41

Юлия Савичева поделилась сокровенным. Популярная певица рассказала о том, как потеряла ребенка по собственному легкомыслию.

Это сейчас Юлия Савичева счастливая мать девочки Анны, которая появилась на свет почти три года назад. Певица родила от мужа Александра Аршинова. Радостное событие случилось не в России и не в Америке, как теперь модно среди отечественных знаменитостей, а в Португалии.

Однако до этого семья Юлии Савичевой и Александра Аршинова оказалась на грани распада: у певицы случился выкидыш. Популярная исполнительница забеременела, однако не стала снижать рабочие обороты.

"Неделями не бывала дома. Бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи. Я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!" – призналась Юлия Савичева.

Как нарочно, рядом не оказалось ни специалистов, ни профильных больниц. "Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности о случившемся", – сообщила звезда.

Три дня Юлия Савичева провела в больнице, а потом выписалась домой. "После моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", – подчеркнула исполнительница.

После этого печального опыта Юлия Савичева дала себе зарок, что подобное больше не повторится. "Каждая пара, которая задумывается о пополнении, должна помнить, что это очень серьезный момент жизни, и он не терпит легкомыслия", – заключила певица.