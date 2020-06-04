Матерившийся в прямом эфире Стас Пьеха потерял популярность

04.06.2020 | 10:08

Обсценная лексика или попросту матерщина запрещена в прессе, на экране и сцене. Тем более странно она звучит из уст людей, которые считаются звездами и должны быть моральными ориентирами для поклонников.

Сидящий с 19 марта в самоизоляции Стас Пьеха провел онлайн-эфир для поклонников. На протяжении часа сыпал отборным матом. Многих, конечно, возмутило сквернословие молодого артиста, и он был вынужден оправдываться.

"Вы думаете, что я скотина, жлоб и невоспитанная тварь? – задал Стас риторический вопрос. – Возможно, это и так, ведь меня никто не воспитывал, я рос сам по себе. У нас в семье все матерщинники, но ругаются красиво, тонко. Это добавляет речи дополнительной окраски, эмоционального рисунка".

"Матерщина моих родных не содержит негативного контекста, – заверил Стас. – Это всего лишь способ самовыражения. Я вот сейчас много занимаюсь с психологом и с ним тоже матерюсь. Просто не хочу кому-то понравиться, не подпитываю ложную личность в себе другим в угоду".

Певец в эфире демонстративно сыпал вульгаризмами, словно подчеркивая, что не собирается сдерживать эмоции. "Как-то трудно представить себе матерящейся твою бабушку Эдиту Пьеху", – отметил поклонник. Многих это срамословие в публичном пространстве покоробило. Вряд ли артист добавил себе популярности...