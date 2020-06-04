Дочь Маликова нашла способ обогатиться во время пандемии

04.06.2020 | 21:19

20-летняя Стефания Маликова занялась бизнесом. Девушка запустила собственный бренд одежды.

Звездная наследница уверяет, что предлагает клиенткам только качественную продукцию, сделанную вручную. Стоят наряды по 20 000 рублей. Однако дочь музыканта Дмитрия Маликова заподозрили в обмане.

Телеграм-канал "Только никому..." утверждает, что Стефания Маликова бессовестно дурит народ в период эпидемии коронавируса, тогда как большинство соотечественников еле-еле сводят концы с концами.

В Сети обнаружили, что точно такие же наряды, которые продает Стефания Маликова, можно найти на китайском сайте "Алиэкспресс". Причем там цена у них намного ниже – около 1,5 тысячи рублей.

Примечательно, что пользователи соцсетей часто критикуют стиль одежды наследницы певца и композитора. Многие считают, что девушка одевается не по возрасту, выбирая наряды, которые делают ее визуально намного старше своих лет.

Напомним, 24 января 2018 года у Стефании Маликовой родился братик. Мальчик появился в семье музыканта благодаря суррогатной матери. Артист признался, что они с супругой очень долго мечтали о сыне, поэтому решили прибегнуть к услугам сторонней женщины.