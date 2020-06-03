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«Все у них хорошо»: Шукшина примирилась с бывшим мужем ради детей

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У Марии Шукшиной были очень напряженные отношения с юристом Борисом Вишняковым после расставания. Теперь же она стала отпускать к экс-супругу общих сыновей Фому и Фоку.

Новостью поделилась в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Судя по всему, актриса примирилась с адвокатом ради наследников.

Отметим, детям-близнецам Марии Шукшиной и ее бывшего мужа по 14 лет. "Он общается с ними. Все у них хорошо", – заверила спортсменка.

Как отметила Светлана Журова, Борис Вишняков помогал ей несколько лет назад при разводе с мужем, теннисистом Артемом Черненко, от которого у нее два сына. Кстати, супруг считал, что у нее и избранника Марии Шукшиной роман.

Напомним, в марте Мария артистка эмоционально прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. То, что происходит вокруг, ранит Марию Шукшину в самое сердце. По ее словам, людей сейчас тестируют на психическую устойчивость и самообладание. С духовной точки зрения, по мнению артистки, это проверка на веру в Бога.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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