«Все у них хорошо»: Шукшина примирилась с бывшим мужем ради детей

03.06.2020 | 17:54

У Марии Шукшиной были очень напряженные отношения с юристом Борисом Вишняковым после расставания. Теперь же она стала отпускать к экс-супругу общих сыновей Фому и Фоку.

Новостью поделилась в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Судя по всему, актриса примирилась с адвокатом ради наследников.

Отметим, детям-близнецам Марии Шукшиной и ее бывшего мужа по 14 лет. "Он общается с ними. Все у них хорошо", – заверила спортсменка.

Как отметила Светлана Журова, Борис Вишняков помогал ей несколько лет назад при разводе с мужем, теннисистом Артемом Черненко, от которого у нее два сына. Кстати, супруг считал, что у нее и избранника Марии Шукшиной роман.

Напомним, в марте Мария артистка эмоционально прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. То, что происходит вокруг, ранит Марию Шукшину в самое сердце. По ее словам, людей сейчас тестируют на психическую устойчивость и самообладание. С духовной точки зрения, по мнению артистки, это проверка на веру в Бога.