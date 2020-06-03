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Ветеранам придется вернуть выданные по ошибке выплаты в честь 75-летия Победы

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Пенсионный фонд России по ошибке выплатил участникам пограничного конфликта на острове Даманский из Амурской области от 50 до 75 тысяч рублей.

Такие выплаты ветеранам Великой Отечественной войны поручил начислить президент России Владимир Путин в честь 75-летия Победы.

В апреле почти 50-ти участникам пограничного конфликта на острове Даманский наравне с ветеранами Великой Отечественной войны сделали единовременные выплаты от 50 000 до 75 000 рублей в качестве материальной поддержки к 9 Мая.

Праздники прошли и Пенсионный фонд России расстроил ветеранов письмом, в котором содержалось требование добровольно вернуть деньги.

«Ошибочно вынесено решение о выплате вам 75 тысяч рублей на основании указа президента номер 100. Нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм. Это, конечно, очень смешно, горько и обидно», - заявил в интервью НТВ участник конфликта Павел Косицын.

Часть ветеранов уже вернула деньги, а те, кто уже успел потратить средства, должны будут вернуть их равными частями из пенсионных начислений.

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Гость||

Вот это бредятина ! Не государство ,а лохотрон какой то

Имя: Гость
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