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Олимпийская чемпионка из России рассказала о романе с принцем Монако

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В эфире программы "Судьба человека" Светлана Журова прокомментировала слухи об отношениях с Альбертом II. В конце 90-х паре приписывали бурный роман.

Поводом для сплетен стал спонтанный завтрак в олимпийской деревне. Как отметила звезда спорта, в тот раз правитель Монако дал ей автограф, а она написала через интернет благодарность. "Потом просто пригласил позавтракать с ним – он и сам тогда был действующим спортсменом", – вспоминает Светлана Журова в эфире шоу "Судьба человека".

Как оказалось, Альберт II до сих пор (со встречи прошло 22 года) присылает конькобежке поздравительные открытки на Рождество. "Да, была симпатия, но никак не любовь. Я в те годы встречалась с парнем из своей команды. Ему, конечно, было смешно читать про мой "роман" с принцем", – улыбается спортсменка.

Также знаменитость рассказала, что спустя несколько лет они с Альбертом II виделись еще раз, даже сходили вместе в ресторан и клуб. Светлана Журова в программе "Судьба человека" отметила, что почему-то этот ее выход с правителем никого не заинтересовал.

Принц Монако сделал еще один широкий жест в сторону конькобежки – оплатил ей путевку на чемпионат мира. Там спортсменка стала второй. Звезда заявила, что обещала сыну Грейс Келли вернуть долг, но потом поняла, что просто не в силах собрать столько денег, и успокоилась.

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Источник — dni.ru
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