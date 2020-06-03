Ольга Кабо объяснила застой в карьере: Время молодых персонажей

03.06.2020 | 15:28

Звезда кино и сериалов объяснила, почему в последние годы реже появляется на экранах. Ольга Кабо много времени и сил уделяет театру.

Знаменитость считает, что сейчас в кинематографе время молодых персонажей, именно на них сейчас делается акцент в сценариях. По словам 52-летней Ольги Кабо, для артистов ее возрастной категории работы мало. В кинокарьере звезды временный застой.

Порой артистка сама отказывается от предложенных ролей. Не во всех проектах у Ольги есть желание сниматься. Знаменитость не хочет тратить время на некачественный материал. Впрочем, звезда не скрывает, что иногда и ей приходится получать отказ от режиссера.

Много времени Ольга Кабо уделяет сцене. Артистка служит в Театре имени Моссовета. На весну и лето у знаменитости были запланированы гастроли, однако пандемия коронавируса спутала все карты.

Ольга Кабо призналась также, что вспышка уханькской заразы и последующий карантин нанесли ощутимый удар по ее кошельку. Между тем жаловаться на жизнь артистка не собирается. Знаменитость ждет не дождется снятия ограничений, она уже настроилась на активную работу. "Я с новыми силами, отдохнувшая, воодушевленная и соскучившаяся по работе, снова ринусь в бой", – сказала звезда.

Напомним, сейчас на Первом канале идет сериал "Журавль в небе". В теленовелле Ольга Кабо сыграла одну из главных ролей. Знаменитость уверила, что в картину попала на общих основаниях. На пробах ей удалось впечатлить режиссера Сергея Комарова. На кастинг актриса приехала подготовленной: с реквизитом и париками. Такой основательный подход к делу, судя по всему, и произвел впечатление на кинематографиста. Ольга Кабо поведала, что с советских времен очень боится проб.