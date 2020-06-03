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Мать запрещала Седоковой разводиться с бегавшим по стриптиз-клубам мужем

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Анна Седокова презентовала общественности свою книгу, в которой рассказала о личной жизни. Например, певица вспомнила, как мать не разрешала ей разводиться с первым супругом.

С самого детства Анна Седокова мечтала о большой и крепкой семье. Однако с мужчинами ей постоянно не везло. Брак с первым избранником, футболистом Валентином Белькевичем, стал для знаменитости печальным. Возлюбленный часто изменял. Анне приходилось буквально вытаскивать мужа из стриптиз-клубов.

Седокова не могла терпеть происходящее и мечтала разорвать отношения с супругом, но в эту историю влезла мама певицы. Родительница настоятельно рекомендовала дочери не разводиться, потому что в таком случае она станет никому не нужной женщиной с ребенком.

Спустя некоторое время Анна все же ослушалась мать и поступила по-своему. Она ушла от мужа и нисколько не жалеет о принятом решении. А с матерью знаменитость больше не общается.

"Мы, конечно, поздравляем друг друга с днем рождения, но она жутко сложный человек", – отметила Седокова.

После этого певица была замужем за предпринимателем Максимом Чернявским, от которого родила дочь. Также ее избранниками были танцор Сергей Гуман и бизнесмен Артем Комаров. Последний является отцом сына Седоковой.

Сейчас артистка состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Об их связи стало известно в прошлом году. Возлюбленные периодически радуют поклонников совместными фотографиями в "Инстаграм".

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Источник — dni.ru
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