«Калечил себя»: Стас Пьеха оказался не нужен матери и бабушке

03.06.2020 | 13:07

Известный певец, внук знаменитой Эдиты Пьехи и сын Илоны Броневицкой, сделал откровенное признание. Оказалось, что жизнь вовсе не безоблачна, а знаменитым родственникам часто было на него плевать.

"Я был ненаказуем и невоспитуем в детстве, потому что рос без родственников, – заявил Стас Пьеха. – Родственники у меня занимались профессией. И профессия имела для них первую степень значимости, а все остальное – вторую, в том числе дети. Никто меня не наказывал, потому что некому было".

Мать и бабушка мальчика постоянно гастролировали, отца (джазовый певец и музыкант Пятрас Герулис) он не знал. "С точки зрения детской психологии я не понимал своего места под солнцем, – пояснил певец. – Потому что, если у пацана мамы и папы как бы нет, нет и системы, которая дает понимание, кто он такой, любят ли его".

"В итоге он начинает искать себя где-то на улице. И я в 90-е пошел искать это все. Если вы видели "Бандитский Петербург", это как раз про то время. Собственно, искал я, как мог", – вспоминает артист.

"Наказывал, калечил себя всякими глупыми историями", – признался он.

Только первые три класса Стас учился хорошо, а потом нашлись более интересные занятия. Тем более никто не стоял у него над душой и не заставлял учиться. "Я был адский бунтарь, лютый, – не стал скрывать певец. – Каждый день попадал в какой-то треш: то в школе, то на районе, то еще где-то. Так продолжалось лет до 13, пока я не ушел в музыку, в субкультуру".

"Детство у меня было отчасти офигенное – дворовое, хулиганское, петербургское, – резюмировал Стас. – Но отчасти, в силу того что я не чувствовал себя ребенком в семье, которого чему-то учат, что-то дают, его как бы и не было. Я не был в полной мере ребенком и не понимал, кто я".

Сейчас у него растет сын, который живет отдельно с мамой. При нечастых встречах с Петей певец старается просто выслушать и вникнуть в то, что интересно ему. "Надеюсь, придет время, когда смогу пригодиться ему и как человек, который сможет его чему-то научить, – мечтает артист. – Нет, не музыке, а жизни".

Помимо Стаса Пьехи, воспоминаниями о детстве и рассказами о своих малышах поделились Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Рита Дакота, Тутта Ларсен, Ирина Слуцкая, Наталья Подольская, Анна Плетнева и другие звезды. Подобные марафоны в День защиты детей радио Romantika проводит уже семь лет, чтобы обратить внимание слушателей на проблемы ребят, которые нуждаются в помощи.