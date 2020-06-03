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Готов работать бесплатно: Пригожин предложил создать фонд помощи артистам

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Иосиф Пригожин выразил горячее желание помогать творческим людям. Причем делать он это согласился абсолютно бескорыстно.

Продюсер признался, что с удовольствием возглавил бы фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. Он добавил, что главное, чтобы его поддержала вся их отрасль.

"Готов даже эту работу выполнять бесплатно", – заявил муж певицы Валерии. По словам Иосифа Пригожина, организация должна выражать интересы как молодых начинающих артистов, так и "ветеранов" творческого труда, которые вышли на пенсию и нуждаются в помощи.

Продюсер считает, что в фонд должны входить и артисты, и композиторы, и блогеры. Важно, чтобы это были состоятельные представители отрасли.

Он предлагает раз в год откладывать определенную сумму нуждающимся коллегам. В частности, он предложил скинуться на определенную сумму и поддержать онкобольную актрису Анастасию Заворотнюк.

Кстати, Иосиф Пригожин до сих пор не может понять, почему на него накинулся со своими неприличными стихами Сергей Шнуров. Он отметил, что ни в коем случае не хотел никого обижать, когда высказывался о проблемах творческих людей.

Напомним, между продюсером и лидером группировки "Ленинград" произошел громкий скандал. Причем, в грязные склоки втянули и супругу Иосифа Пригожина – певицу Валерию. Продюсер вступился за жену, но вновь получил дозу негатива от Сергея Шнурова.

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Источник — dni.ru
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