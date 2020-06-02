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Ревела всю неделю: Брежнева рассказала об ужасном состоянии

Печать

Вера Брежнева на протяжении недели находилась в упадническом настроении. Певица не могла сдержать слез.

Вера Брежнева старается всегда пребывать в отличном настроении. Она заряжает позитивом всех вокруг. Поэтому удивительно, что певица испытывала печаль семь дней подряд.

Экс-участница группы "ВИА Гра" пыталась не поддаваться хандре, однако чувство было настолько сильным, что в итоге девушка перестала сопротивляться и дала волю эмоциям. Вере ничего не хотелось делать, даже прием пищи оказался для нее не очень радостным процессом.

Брежнева надеялась, что в плохом настроении она пробудет всего сутки, но печаль все никак не отпускала знаменитость. Так прошла неделя, прежде чем эмоциональное состояние певицы нормализовалось.

"Грустила по полной. Вот прям и плакала, и жалела себя ", – призналась Вера.

Что именно заставило ее поддаться ужасному настроению, артистка не рассказала. Однако отметила, что эмоциональное состояние во многом зависело от промозглой погоды, которая сохраняется в Москве на протяжении нескольких дней.

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Источник — dni.ru
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