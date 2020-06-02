«По-особенному милая»: подросшая дочь Табакова и Зудиной восхитила народ

02.06.2020 | 11:15

Марина Зудина поделилась с поклонниками кадрами, на которых запечатлена ее дочь Маша. Актриса родила девочку 14 лет назад от Олега Табакова.

Вдова актера и режиссера Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина любит радовать поклонников новыми снимками и видео. Недавно в своем инстаграм-аккаунте она опубликовала кадры и рассказала, что вместе с детьми приняла участие в акции, приуроченной к 20-летию фестиваля "Черешневый лес".

Актриса, ее дочь Маша и сын Павел посадили несколько молодых деревьев у себя на участке. Марина отметила, что не могла не принять участие в этой акции, потому что в театре, которым руководил Олег Павлович, было поставлено множество спектаклей при поддержке "Черешневого леса".

Пользователи Сети после просмотра видео решили прокомментировать публикацию Зудиной. Многие отметили, что ее дочь Маша – очень милая девочка. "Очаровательная семья. Машенька по-особенному милая, сияет. Она влюблена?", "Достойная семья! Сын – умница, дочка – красавица!", "Взрослые дети и такая молодая мама", – написали поклонники.

Напомним, что Олег Табаков скончался в 2018 году. Помимо Маши и Павла, у него есть дети от первого брака – 60-летний сын Антон и 54-летняя дочь Александра. Также у артиста уже взрослые один внук и четыре внучки.