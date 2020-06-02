Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|11:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«По-особенному милая»: подросшая дочь Табакова и Зудиной восхитила народ

Печать

Марина Зудина поделилась с поклонниками кадрами, на которых запечатлена ее дочь Маша. Актриса родила девочку 14 лет назад от Олега Табакова.

Вдова актера и режиссера Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина любит радовать поклонников новыми снимками и видео. Недавно в своем инстаграм-аккаунте она опубликовала кадры и рассказала, что вместе с детьми приняла участие в акции, приуроченной к 20-летию фестиваля "Черешневый лес".

Актриса, ее дочь Маша и сын Павел посадили несколько молодых деревьев у себя на участке. Марина отметила, что не могла не принять участие в этой акции, потому что в театре, которым руководил Олег Павлович, было поставлено множество спектаклей при поддержке "Черешневого леса".

Пользователи Сети после просмотра видео решили прокомментировать публикацию Зудиной. Многие отметили, что ее дочь Маша – очень милая девочка. "Очаровательная семья. Машенька по-особенному милая, сияет. Она влюблена?", "Достойная семья! Сын – умница, дочка – красавица!", "Взрослые дети и такая молодая мама", – написали поклонники.

Напомним, что Олег Табаков скончался в 2018 году. Помимо Маши и Павла, у него есть дети от первого брака – 60-летний сын Антон и 54-летняя дочь Александра. Также у артиста уже взрослые один внук и четыре внучки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте