Отец-инвалид Фриске еле сводит концы с концами

02.06.2020 | 12:32

Скандалы продолжают преследовать семью некогда популярной певицы Жанны Фриске. Отец артистки Владимир Борисович разбирается с судебными приставами, при этом жалуясь на плачевное материальное состояние и инвалидность.

Уже несколько лет длятся разбирательства семьи Жанны Фриске с благотворительной организацией "Русфонд". Когда стало известно о том, что у певицы рак головного мозга, люди буквально всем миром начали собирать деньги на лечение. В результате "Русфонд" выделил около 25 миллионов рублей.

Так как это были целевые пожертвования, условиями договора предусматривался отчет за каждый потраченный рубль. Также требовалось вернуть неизрасходованные средства.

Большая часть суммы не понадобилась, так как Жанна Фриске умерла. Три года назад, не дождавшись ни отчетов, ни возврата денег, "Русфонд" подал в суд на родителей певицы и ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева.

Судебные разбирательства длились месяцы. Говорят, Владимир Фриске не хотел отдавать 14 миллионов рублей, но потом все же вернул нужную сумму.

Судебные приставы хотели еще содрать с отца покойной артистки так называемый сбор в размере одного миллиона 518 тысяч рублей. Владимир Фриске попросил уменьшить его на 379 тысяч. Он сослался на тяжелое материальное положение и инвалидность. Перовский суд отказал.

Сейчас стало известно, что Владимиру Фриске удалось обжаловать это решение. Говорят, чтобы выплатить многомиллионный долг, семье певицы пришлось продать половину особняка в Подмосковье, который арестовали судебные приставы. Подверглась аресту и квартира Жанны Фриске в центре Москвы, но близкие приложили максимум усилий, чтобы она не ушла с молотка.

Кстати, не так давно младшая сестра Жанны опубликовала в "Инстаграм" кадры из той самой квартиры. В ней никто не живет, поэтому особенно тщательно поддерживается порядок. По словам Натальи, в квартире осталось все так, как было при жизни Жанны. Это жилье дорого близким певицы как память.