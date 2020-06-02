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Оскар Кучера сделал сенсационное признание после исчезновения

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Поклонники заметили, что Оскар Кучера уже целый месяц не появляется в эфире передачи "Звезды сошлись", где он выступает в качестве ведущего. Оказалось, у актера была веская причина.

1 июня Оскар Кучера вышел на связь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта и сообщил, что переболел коронавирусом. Вместе с ним заразились члены его семьи. Как отметил телеведущий, родные перенесли COVID-19 легко, в отличие от него.

Произошло это во время майских праздников. Тогда должны были состояться съемки новых выпусков "Звезды сошлись" с его участием. Однако было принято решение, что сезон телепередачи Лера Кудрявцева завершит одна. Актер вернется на съемки в лучшем случае в конце августа – шоу уходит на каникулы.

Кучера добавил, что чувствует себя хорошо и не может понять, почему не все родственники, которые находились рядом с ним, заразились коронавирусом. В связи с этим телеведущий задался вопросом, зачем правительство до сих пор держит народ на карантине и заставляет носить маски, о бесполезности которых говорят врачи по всему миру.

Многие поклонники разделили непонимание телеведущего. "Я тоже переболел, а мои жена и дети – нет", – признался один из подписчиков. "Я вот совершенно не понимаю, когда на свежем воздухе по набережной идут родители в масках и перчатках и дети маленькие! Это же воздух! Подышите!" – написал другой пользователь Сети.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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