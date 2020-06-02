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Новая индексация пенсий в России: кому и сколько положено денег

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С 1 августа начнется индексация накопительных пенсий в России. Новые выплаты получат более 110 тысяч граждан. Кого коснется новая мера, и как получить положенные выплаты – в материале "Дни.ру".

Прибавка к пенсии коснется ограниченного числа россиян. Претендовать на повышенные выплаты, по некоторым данным, смогут 112 тысяч человек. Это граждане, которые вышли на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста и скопившие определенные суммы на индивидуальных счетах ПФР.

Накопительная пенсия в России проиндексируется с 1 августа на 9,13%. Учитывая, что средний размер накопительных пенсий в России – 956 рублей, то рассчитывать стоит совсем на незначительную прибавку – чуть более 100 рублей.

Это сумма, которую Внешэкономбанк заработал для тех граждан, которым накопительная часть пенсии уже назначена на остатки по счетам. Как отмечает "Царьград", индексированные пенсии получат по большей части сотрудники компаний, где действует программа корпоративного страхования.

Также более 30 тысяч граждан могут рассчитывать на срочную выплату к страховой пенсии в России. Речь идет о тех, кто участвовал в программе соединенного финансирования. Сумму проиндексируют в августе текущего года, размер выплат увеличится на 7,99%.

Как получить положенные деньги? Идти и писать заявление для получения повышенных пенсий в России не нужно. Перерасчет будет автоматически произведен с начала августа. Гражданам нужно только дождаться прихода денег на карту.

Ранее "Дни.ру" писали, что с 1 июня почти в два раза с нынешних 5 686 рублей увеличится размер пенсии для граждан старше 80 лет. На повышенные выплаты могут рассчитывать и те, у кого на попечении находятся иждивенцы. Выплачивать средства будут максимум за трех человек.

Кроме того, региональные власти начнут выплачивать дополнительные средства пенсионерам, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса в России. Размер прибавки можно уточнить в местных отделениях ПФР.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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