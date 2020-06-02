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«Не жалею об этом ни секунды»: Пригожин об отправке сообщений с угрозами Шнурову

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Вторую неделю общественность наблюдает за конфликтом Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова. Продюсер пошел на телевидение, чтобы объяснить свою точку зрения.

Иосиф Пригожин журналисту НТВ рассказал, чем именно раздражает Сергей Шнуров. Оказывается, продюсер вышел из себя, потому что музыкант начал задевать не только его, но и жену – певицу Валерию. Отшутиться в ответ на колкие комментарии бывшего лидера группы "Ленинград" Пригожин не сообразил.

Когда гнев окончательно охватил Иосифа, он написал Шнурову сообщения, в которых угрожал ему расправой. Нецензурные выражения, судя по всему, обидели музыканта, и поэтому Сергей выложил эту переписку в свой инстаграм-аккаунт.

Сразу после того, как о сообщениях узнала общественность, Иосифу начали звонить журналисты. Пригожин был крайне опечален тем фактом, что Шнуров обнародовал переписку. Разумеется, эти сообщения никто не должен был увидеть, но, так или иначе, продюсер больше не расстраивается по этому поводу.

"Я не жалею об этом ни секундочки!" – сказал муж Валерии.

Напомним, скандал разгорелся после слов Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов во время пандемии. Продюсер считает, что деятелям искусства необходима поддержка со стороны государства, потому что они остались без работы. Сергей Шнуров высмеял Иосифа за эти слова. Музыкант пообещал голодающему продюсеру выслать сосиски, а также призвал народ помочь Пригожину "кто чем может на еду".

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вторую неделю общественность наблюдает за конфликтом Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова.
Лучше бы подрались по-честному.

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