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«Как бы горько это ни было»: Жигунов и его любовница – копия Заворотнюк заговорили

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В последнее время вокруг Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит, которая, по мнению наблюдательных фанатов, очень похожа на его бывшую любовницу Анастасию Заворотнюк, ходит много слухов. Пара решила высказаться.

Недавно ряд СМИ обнародовали материал о том, что Сергей Жигунов, взяв многомиллионный кредит на очередной продюсерский проект, погорел. Сумма оказалась настолько неподъемной, что артист потерял практически все имущество – оно ушло с молотка. Мало того, нож в спину актера вонзила его жена Вера Новикова, которая якобы потребовала у него часть квартиры.

Сергей Жигунов прокомментировал эти данные. "Работа, которой я занимаюсь много лет, предполагает и всегда предполагала продюсерские риски, которые я принимаю и отношусь к ним рационально и осознанно как к части профессии. Наряду с большими доходами случаются финансовые потери, в том числе и значительные", – философски заметил актер.

Так случилось несколько лет назад во время производства проектов "Динозавр" и "Горюнов". "Как бы горько это ни было, но кино – вообще венчурный бизнес и потери – его часть", – констатировал артист.

При этом Сергей Жигунов подчеркнул, что речь идет не о его личных долгах, а о долгах компании, поручителем по обязательствам которой он выступает. Юристы работают над судебными вопросами, разрабатывая стратегию. "Большой процесс состоит из множества более мелких, которые в конечном итоге влияют на общий результат", – уточнил Сергей Жигунов.

Что касается разбирательств с Верой Новиковой, то, по словам актера, это ошибка суда. В качестве доказательства на своей страничке в "Инстаграм" артист опубликовал фото документа.

Между тем заговорила и новая возлюбленная актера Виктория Ворожбит, у которой якобы тоже судебные разбирательства. А еще она будто бы продает свои личные вещи. Репортеры обнаружили ряд штрафов, которые та не оплатила.

"Некоторые СМИ не только вредны, но и полезны. Спасибо, что раскопали не оплаченные мной по недосмотру штрафы", – не без иронии отметила Виктория. Она сообщила, что оплатила все долги, а также уточнила, что продает личные вещи по нескольким причинам. Например, когда они надоедают или становятся ненужными.

"Я продаю то, что давно не ношу, или не актуально, или вышло из моды, или просто перестало нравиться. И это история не про штрафы, а про свободное место в гардеробной и новые приятные вещи взамен надоевших", – объяснила Ворожбит.

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Источник — dni.ru
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