Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|09:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Дети Пугачевой и Галкина попросили свободы

Печать

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой стали настоящими звездами. Во многом благодаря забавным видео, которые артисты выкладывают в свои инстаграм-аккаунты. На этот раз юморист и певица решили снять ролик ко Дню защиты детей.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены все члены семьи – Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри. Сначала юморист решил поинтересоваться у наследников, какой праздник отмечается 1 июня. Мальчик и девочка не растерлись и ответили, что это День защиты детей.

Продолжила Примадонна российской эстрады. Она спросила Лизу и Гарри, от кого нужно защищать их. В следующее мгновение сын артистов поразил неожиданным высказыванием: "От взрослых". "А кто от взрослых будет защищать?" – вполне резонный вопрос задал Галкин своим детям. "Взрослые", – ответили один в голос наследники. Далее выдала Лиза: "Папа, предоставь нас самим себе!" После этого дети спешно покинули общество родителей.

Галкин и Пугачева остались в недоумении от слов наследников. Артистка поинтересовалась у супруга, понял ли он Лизу и Гарри. Юморист ответил, что нет. Видеоролик заканчивается смехом супругов.

Пользователи Сети остались в восторге от увиденного. Они отметили, что дети Аллы и Максима развиты не по годам. "Им уже можно открыть свой детский театр", – подчеркнул один из подписчиков. "Ну какие же они забавные", – признал другой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Пустое! Глупость для обывателя!

Гость||

Какой ужас, старуха и гей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте