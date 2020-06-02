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Барановская обмолвилась о свадьбе с ведущим Первого канала

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Ведущая Первого канала Юлия Барановская давно намекает на изменения в личной жизни. Поклонники захотели узнать правду и задали вопрос о свадьбе напрямую. Возможно, звезда выйдет замуж за одного из своих коллег.

Подробности личной жизни телеведущей удалось выведать с помощью рубрики "Вопрос-ответ" в "Инстаграм". Звезды предлагают подписчикам задавать вопросы и отвечают на них короткими сообщениями, которые становятся достоянием публики.

Юлия Барановская, видимо, заскучав на карантине, тоже решила пообщаться с народом. Ее просто завалили вопросами. Многие из них, естественно, касались личной жизни звезды.

Один из поклонников решил узнать, не собирается ли Юлия Барановская замуж за своего коллегу по Первому каналу Дмитрия Борисова. Ведущая ответила уклончиво: она отметила возможного жениха в публикации и спросила, хочет ли он этого.

"Как только Дима мне ответит, сразу сообщу", – пообещала она. Борисов отреагировал очень быстро: спросил у поклонников, походят ли они друг другу. Почти все дали утвердительный ответ.

Задали Юлии Барановской и другие вопросы. Например, у нее узнали, тяжело ли жить без мужа в частном доме. Она ответила, что не видит в этом трудностей: ведущую всегда поддерживают близкие.

Напомним, что недавно звезда Первого канала намекнула на большие перемены в личной жизни. Юлия Барановская оставила многозначительно сообщение в "Инстаграм".

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Источник — dni.ru
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