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Алсу впервые показала маленького сына

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Певица Алсу поделилась трогательным семейным фото с детьми. Она призналась, что именно в них смысл ее жизни.

Наконец-то звезда решилась показать своего младшего наследника. На своей странице в "Инстаграм" артистка разместила фото, на котором позирует с дочерьми Микеллой, Сафиной и Рафаэлем на руках.

Сына исполнительница предусмотрительно повернула спиной к камере так, чтобы в объектив не попало его лицо. Она поздравила поклонников с Днем защиты детей и призвала беречь друг друга. "Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото!" – подписала кадр певица Алсу.

Фолловеров очень растрогало семейное фото знаменитости. Они оставили ей массу комплиментов и добрых пожеланий.

Ранее знаменитость рассказывала, почему не показывала Рафаэля широкой публике. Она напомнила, что вывела старших дочерей в свет, когда им было по пять лет. Певица Алсу все делала для того, чтобы уберечь сына от пристального внимания прессы и поклонников.

Вместе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым 36-летняя звезда воспитывает троих детей. Напомним, недавно певица Алсу призналась, что когда она поближе познакомилась с будущим супругом, то сразу поняла, что он станет отцом ее наследников. Старшей дочери пары Сафине 13 лет, Микелле 11 лет, а малышу Рафаэлю три года.

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Источник — dni.ru
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