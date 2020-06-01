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«Я этого заслуживаю!»: дочь Малинина выдвинула отцу жесткие требования

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Кира Евдокимова в очередной раз подала в суд на своего отца. Дочь Малинина требует, чтобы ей вернули законную часть наследства. Сейчас девушка намерена получить от артиста 15 миллионов рублей.

Судебное разбирательство с участием Ольги Зарубиной длится уже несколько месяцев. Во многих интервью Кира отмечала, что надеется на совесть отца. Девушке приходится бороться за право стать родной дочерью артиста и иметь возможность претендовать на достойное существование. Отметим, что официальный сын и дочь Малинина уже заручились материальную поддержкой знаменитого отца.

Как только в новостях появилась фраза о том, что актер попал в больницу, "американская дочь" тут же оказалась на пороге медицинского учреждения. Кира прилетела в Россию, чтобы лично встретиться с отцом. Но долгожданной беседы так и не произошло.

Девушка призналась, что недовольна поведением Малинина. Из-за того, что артист не оказал должного гостеприимства своей дочери и бывшей жене, Кира приняла решение подать на него в суд.

"Я же его дочь, была официально рождена в браке. Он должен отвечать за меня! Я хочу, чтобы у меня было не меньше, чем у брата и сестры", – возмутилась девушка.

Кира добавила, что она больше не претендует на завещание, она просто его заслуживает. Сейчас дочь Малинина обеспокоена состоянием отца. Ведь, если актер скончается, девушке ничего не достанется.

Несмотря на все старания и громкие заявления родственницы, Малинин не желает общаться с потенциальной дочерью. Отметим, что певец запретил охране своего особняка впускать Киру на его территорию. Пока девушка продолжает бороться за кусочек наследства, остальные члены семьи Малинина насмехаются над ней. Кира заявила, что будет согласна и на недвижимость в Подмосковье. Главное, чтобы отец заговорил с ней и признал родной.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Я не претендую! Я просто заслуживаю! Каким местом? Велик и могуч русский язык!

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