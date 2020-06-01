Располневшая Меньшова призналась в главном страхе

01.06.2020 | 13:44

Карантин не пошел на пользу Юлии Меньшовой. За время самоизоляции телеведущая набрала лишние килограммы.

Юлия Меньшова считается одной из самых стильных и подтянутых звезд на российском телевидении. Однако с недавних пор телеведущая перестала заботиться о внешнем виде и стала позволять себе вредную пищу.

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость призналась, что за время карантина набрала лишние килограммы. "Теперь чуть что, так печенька в рот", – поделилась Юлия Меньшова. Теперь она больше всего боится раздеваться перед зеркалом.

Поклонники поддержали звезду. По их мнению, телеведущая все равно выглядит замечательно. "Юля, о каких боках идет речь? Да всем бы такие! С вашими пропорциями надо не один карантин отсидеть, чтобы начать беспокоиться", "Вам нечего опасаться, вы прекрасны", – написали восхищенные комментаторы.

Однако Юлия Меньшова с ними не согласилась. Звезда поблагодарила поклонников за теплые слова, отметив, что ей предстоит еще много работать, чтобы вернуться в форму. "Я прекрасно знаю себя и свой организм. И даже знаю способ обретения нужной формы! Надо просто подзакрыть уже рот", – заявила она.

Ранее телеведущая разместила в личном микроблоге совместный снимок с дочерью Таисией. В мае этого года наследнице Юлии Меньшовой исполнилось 17 лет. Поклонники обратили внимание, что девушка очень похожа на свою мать и растет красавицей.