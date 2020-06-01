«Потрясающая телеведущая»: дочь Галкина и Пугачевой покорила способностями

01.06.2020 | 09:19

Находчивые детки комика и королевы эстрады каждый день придумывают что-то новое и развлекают звездных родителей. Сегодня утром на своей странице в "Инстаграм" Максим Галкин похвастался новым видео, участницей которого стала его дочь Лиза.

Лиза и Гарри Галкины стали главными участниками программы "Домашнее ТВ" в "Инстаграм" Максима. На протяжении нескольких месяцев пародист делится с поклонниками подробностями семейной жизни и знакомит их с талантами детей.

На этот раз дочь Пугачевой притворилась корреспондентом, а стеклянная дверь на кухне стала импровизированным телевизором. Галкин решил не скрывать дикторский талант дочери и опубликовал утреннюю программу на телеканале "Кладовка. Международный". Помимо того, что Лиза прекрасно выступила в роли ведущей, она еще и продемонстрировала знания иностранного языка.

Подписчики юмориста отметили, что девочка рождена быть звездой. Многие обратились к Максиму с просьбой пригласить Лизу на шоу "Лучше всех".

"Лиза-лучшая ведущая! Вся в папу! Еще и говорит на всех языках, какая молодчинка!!" – восхищаются поклонники семьи.

Напомним, что в прошлом году Галкин рассказал, как он и его супруга, певица Алла Пугачева, стали родителями замечательных двойняшек. Как оказалось, долгое время свои планы супруги держали в строжайшем секрете. Юморист отметил, что женщина, выносившая его двойняшек, не знала, чьи это дети. По словам Пугачевой, с суррогатной матерью им повезло, она крайне ответственно подошла к выполнению своей задачи. В благодарность звездные родители оплатили услуги намного выше рыночной стоимости.