«Он стал другим»: Жигунов изменился после расставания

01.06.2020 | 12:51

В последнее время Сергей Жигунов куда больше известен событиями из его личной жизни, нежели новыми ролями. О его расставании с возлюбленной рассказал бывший сосед.

Казавшийся идеальным семьянином Сергей Жигунов на съемках комедийного сериала "Моя прекрасная няня" влюбился в свою партнершу Анастасию Заворотнюк. Ради яркой эффектной брюнетки артист даже расстался со своей женой Верой Новиковой, оформил развод. "Жена Жигунова Вера Новикова – человек непростой. Она неулыбчивая", – отметил бывший сосед артиста художник Сергей Заграевский в новом выпуске программы "Ты не поверишь!"

Живописец утверждает, что видел влюбленных. "Я помню в первый раз, когда Настя приехала на его дачу – сразу встало солнце", – вспомнил он. Однако эти отношения долго не протянули. Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк вскоре расстались. Сергей Заграевский убежден, что для артиста разрыв с актрисой стал тяжелым испытанием, хоть он и пытался бодриться.

"Он мне говорил: "Серега, не волнуйся за меня, прорвемся". А потом он поменялся. Вот была настоящая любовь. Трагическая. У него улыбка исчезла с лица. Он стал другим", – заключил художник.

Расставание с Анастасией Заворотнюк даже толкнуло Сергея Жигунова на радикальный шаг. "Когда они расстались, то он мне сказал: "Знаешь, мне это все не нужно". И продал дачу", – поделился воспоминаниями бывший сосед артиста.

Отметим, что после расставания с Анастасией Заворотнюк Сергей Жигунов вернулся к Вере Новиковой и даже заново на ней женился. Вот только спустя время он снова увлекся другой женщиной. Говорят, сейчас артист счастлив с некой Викторией Ворожбит. Как утверждают наблюдательные поклонники, эта женщина удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк (впрочем, как и на Веру Новикову).

"Это говорит о его складе характера. Он Настю любил. Для него принципиально, чтобы его женщина была похожа на Настю. Жигунов очень домовитый. Его все любили здесь на даче", – заключил Сергей Заграевский. К слову, после расставания Сергей Жигунов занят дележкой имущества с женой.