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Наташа Королева не готова вернуться к Николаеву из-за жалоб Тарзана

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Вокруг Сергея Глушко не утихает шумиха. Певец Шура и вовсе сообщил о его расставании с женой, певицей Наташей Королевой.

Все началось еще несколько дней назад. Ряд СМИ обнародовал материал о том, что якобы Сергей Глушко (более известный под звучным псевдонимом Тарзан) испытывает проблемы с финансами. Якобы муж Наташи Королевой недоволен тем, что пенсионеры получают поддержку от государства в столь нелегкое время, а артисты – нет. Глушко будто бы уверен, что деятели искусства станут последними, кого "подключат к жизни", ведь массовые мероприятия, по его логике, еще долго будут запрещены.

Разразился жуткий скандал. Пока одни комментаторы в Сети обрушивались с критикой на Сергея Глушко, другие бросились оказывать стриптизеру помощь, начиная с предложения доставки продуктов и заканчивая вариантами работы. В результате, мужу Наташи Королевой пришлось оправдываться, что его слова вырвали из контекста.

Тем не менее, скандал не утихает. Некогда скандально известный певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) опубликовал в "Сторис" видео, в котором снялся вместе с Наташей Королевой. "У нас новая хохма. В связи с карантином Тарзан возвращает Наташу Королеву обратно Игорю Николаеву", – объявил артист.

Наташа Королева не стала опровергать его слова. "Да, сильно дорогая в использовании", – отреагировала популярная певица. Впрочем, Наташа Королева ясно дала понять, что слова про уход от мужа это просто шутка, быстро объяснив, что ситуация с деньгами в их семье не так плачевна, как кажется общественности.

Кстати, накануне, 31 мая, у Наташи Королевой был день рождения. Среди прочих ее поздравил и бывший муж, автор-песенник Игорь Николаев. В недавнем интервью певица призналась, что экс-супруг во всем хорош, однако совместная жизнь с ним была непростой.

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Источник — dni.ru
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