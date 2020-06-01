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Лариса Гузеева разочаровалась в своем ребенке сразу после родов

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Лариса Гузеева разоткровенничалась в новом шоу "На дачу!" на Первом канале. Популярная телеведущая призналась: когда она родила, разочаровалась в собственном ребенке.

На Первом канале стартовало развлекательное шоу "На дачу!", ведущей которого стала Лариса Гузеева. Суть программы в том, что телевизионщики наведываются на дачные участки простых людей и рассказывают, как быстро привести в порядок дом и сад, как построить теплицу, где найти передвижную баню, как сделать водоем или бассейн, как оформить сад или создать огород. Также в программе биологи дают ценные советы садоводам и делятся собственным опытом.

На сей раз Лариса Гузеева отправилась к семейству Тюриных, где подрастают четверо детей. Младшая – приемная. От нее отказались опекуны, однако Тюрины приняли ребенка.

Супруги не скрывают, что поначалу с малышкой было тяжело: она не слушалась, закатывала истерики и ругалась со всеми. Постепенно девочка адаптировалась, и сейчас это полноправный член семьи.

Лариса Гузеева поделилась собственным опытом. Она рассказала о том, как отреагировала, когда увидела своего новорожденного сына Георгия. "Когда мне принесли в роддоме первый раз сына, которого я вымаливала у Бога, то, посмотрев на него, я выпалила: "Какой он некрасивый!" Это первые слова, которые он услышала от меня!" – призналась актриса.

Телеведущая объяснила, что мечтала увидеть ребенка с совершенно другой внешностью. "Я думала, что у меня родился мальчик с синими глазами, длинными ресницами, черными бровями, волосы до плеч... А родился – и вот!" – подытожила Лариса Гузеева.

Актриса души не чает в своих детях – сыне Георгии и дочери Ольге. По словам артистки, если бы она была в свое время умнее, то родила бы кучу детей.

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Источник — dni.ru
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