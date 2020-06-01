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Киркоров потратил баснословную сумму на кровать

Печать

Филипп Киркоров решил потратить свободное время на самоизоляции с умом и занялся ремонтом. На свой странице в Инстаграме певец заявил, что всего за несколько дней профессиональные дизайнеры сделали ремонт в комнате его сына.

Король эстрады не пожалел денег и преобразил комнату своего семилетнего сына Мартина. Теперь детская сделана в светлых тонах, а посреди комнаты расположена большая кровать за очень скромную сумму – 911 тысяч рублей.

Певец признался, что мальчик с раннего возраста увлекается футболом и считает своим кумиром Лионеля Месси. Именно поэтому Филипп решил украсить комнату мальчика футбольными мячами и повесить портрет любимого спортсмена Мартина.

Сам Киркоров остался доволен незапланированным ремонтом и отметил, что комната сына кардинально изменилась всего за 10 дней.

"Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции", – так прокомментировал свою публикацию артист.

Подписчики Филиппа заметили, что детская обставлена без особых излишеств. По мнению поклонников, у певца прекрасный вкус и ему нужно делиться своими дизайнерскими решениями с народом.

Напомним, несколько дней назад Киркоров устроил онлайн-экскурсию по своему дому. Певец показал многочисленные гардеробные комнаты, столовую и гостиную. Артист сообщил, что на карантине он переосмыслил многие жизненные ценности и намерен распродать большую часть своих вещей.

Филипп Киркоров признался, что пандемия вдохновила его на продажу антиквариата и эксклюзивных украшений. Более того, певец, как и многие его коллеги по цеху, пожаловался на кризис и нехватку денежных средств.

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Источник — dni.ru
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