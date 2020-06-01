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Алла хранила тайну: лучшая подруга Пугачевой рассекретила своего взрослого сына

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Алина Редель – ближайшая подруга и соседка Аллы Пугачевой. Они вместе уже не один десяток лет и знают сокровенные тайны друг друга.

В свое время именно Алина Редель уговорила Аллу Пугачеву заморозить яйцеклетки, из которых в сентябре 2013 года от суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри. Был слух, что именно им Алина Редель завещает свои миллионы, поскольку собственных детей у нее нет.

Оказалось, что это не так. На страницах Редель в социальных сетях все чаще стали мелькать фотографии молодого человека по имени Эжен Кушваха. Никто не знал, что связывает его с подругой Пугачевой. И вот Алина проговорилась. "В доме тепло, когда твои дети рядом. Неважно, сколько им лет", – написала она в "Инстаграм" под фотографией Эжена. А на недоуменные вопросы подписчиков лаконично ответила: "У меня один сын".

Вот что удалось выяснить о парне. Он родился в 1980 году, окончил музыкальную школу в Германии (именно там в ту пору жила Алина Редель и занималась медицинским оборудованием) и колледж в Швейцарии. Учился в Европейском университете на менеджера высшего звена по специальности "современные технологии социальных взаимоотношений". В совершенстве владеет четырьмя языками. В 2000-м году с успехом дебютировал в кино – играл в картинах "Удар Лотоса" и "Тяжелый песок".

Про то, что у Алины есть сын, долгое время знал лишь очень узкий круг – Галина Волчек, Марина Юдашкина, Алла Пугачева. Примадонна об этом молчала много лет и ни с кем не обсуждала. Все названные люди, кстати, были на 75-летии Редель. Возле Пугачевой там сидел Эжен. Когда ему дали слово для тоста, она пожелал маме крепкого здоровья и вечной молодости. А Пугачева добавила: "Внуков, и побольше!" Но парень решил не спешить...

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Источник — dni.ru
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