Жалующаяся на отсутствие денег на зарплату работникам Седокова купила квартиру

31.05.2020 | 13:01

Анна Седокова поделилась с поклонниками радостной новость. Звезда приобрела еще одну квартиру в Москве.

Певица рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что несмотря на пандемию коронавируса, смогла позволить себе купить недвижимость. Теперь она ищет дизайнера и хорошие компании по ремонту и обустройству своего нового жилища.

37-летняя исполнительница упорно трудилась до карантина, поэтому смогла осуществить задуманное. По словам Анны Седоковой, она давно мечтала приобрести еще одну квартиру. Она заявила, что кто много работает и правильно ставит цели, тот и покупает жилье.

Певица сообщила, что планирует обустроить свое гнездышко в стиле неоклассики с добавлением золота и темного дерева. При этом она подчеркнула, что ремонт нужно сделать не только качественно, но и быстро.

Экс-солистка "ВИА Гры" попросила пользователей соцсети оставить в комментариях советы по ремонту и рассказать о фирмах, которые продают сантехнику, мебель и стройматериалы. Анна Седокова надеется, что к осени ее квартира будет преображена. Поклонники уже засыпали знаменитость предложениями.

Напомним, недавно Анна Седокова жаловалась, что ей нечем платить зарплату коллективу своего бренда одежды. «Я не понимаю, как дальше, я ответственна за людей, у меня двадцать сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта, и я ещё должна вернуть предоплаты. Я выпила две таблетки валерианки, помедитировала. Подумала о хорошем, но я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты…», - заявляла Седокова в интервью "Комсомольской правде".