Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

Печать

В настоящее время испытания проходят свыше 100 вакцин от COVID-19 из разных стран мира. Коронавирус в России сегодня пытаются победить в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", который находится в Новосибирске.

Директор центра Ринат Максютов в эфире одного из федеральных телеканалов объявил о завершении разработки новой российской вакцины. В отличие от знакомых многим неприятных инъекций для внутримышечного введения, отечественный препарат не напугает даже ребенка: вместо уколов он закапывается в нос.

Максютов добавил, что лекарственная форма необычный вакцины от коронавируса в России была выпущена еще 21 мая. В настоящее время препарат проходит доклинические испытания, в ходе которых ученые изучают его эффективность и безопасность для человека.

По словам руководителя центра, вакцина создана на основе пептидных антигенов. На этой платформе также разрабатывался препарат от лихорадки Эбола, который был зарегистрирован в 2018 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время 124 варианта вакцины от коронавируса COVID-19 находятся на различных стадиях испытаний. Восемь из них были разработаны в России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте