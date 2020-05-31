«Уже не хватает сил»: Кузьмин заговорил об уходе

31.05.2020 | 17:08

Ярчайшая звезда российской эстрады Владимир Кузьмин в день своего юбилея раскрыл интимные подробности личной жизни. Оказалось, певец содержит нескольких "нахлебников". Это обстоятельство и не позволяет ему меньше заниматься работой, от которой он порядком устал.

31 мая известнейшему рок-н-рольщику России – Владимиру Кузьмину – исполнилось 65 лет. В сей знаменательный день музыкант признался, что уже устал от концертов, а на сцену и вовсе не хватает сил.

Кумир миллионов откровенно рассказал, что ему надоело работать в сфере шоу-бизнеса. "Я от концертов просто устал. С 22 лет работаю чуть ли не каждый день, представляете, как может надоесть?" – пожаловался музыкант.

Кроме этого, с возрастом у звезды эстрады начались проблемы с голосом. В целом, трудовая деятельность уже не приносит ему такой радости, как раньше. "На сцену уже не хватает сил, да и голос уже не тот, время жаль…", – откровенничает Владимир Кузьмин в разговоре с изданием "СтарХит".

Несмотря на это певец отметил, что все же вряд ли сможет прожить без выступлений. Тем более, что много людей находятся на содержании у культового артиста. Кузьмин откровенно рассказал, что некоторые его родственники вообще не работают, а живут на его деньги.

На фоне всего этого, Владимир Кузьмин признался, что сейчас с удовольствием уединился бы в студии и писал музыку в свое удовольствие. Однако взятые на себя обязательства за жизни других людей не позволяют знаменитости уйти на заслуженный отдых.