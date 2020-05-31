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«Переступил через себя»: экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за нехватки денег

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Гарик Богомазов стал развозить людей за деньги, чтобы прокормить свою семью. Артист остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

Бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Гарика Богомазова несколько лет не может оставить в покое его экс-супруга Юлия. Она требует с певца огромную сумму денег, хочет взыскать с него задолженность по алиментам. Богомазов отказывается их платить и ищет любые способы, чтобы оспорить решение приставов.

Недавно же в СМИ появилась информация, что сестра Гарика выселяет его вместе с сыном из квартиры в Санкт-Петербурге. Родственница уверена – недвижимость в северной столице певцу не нужна, потому что он снимает жилье в Москве.

Друг Богомазова считает, что эта новость ничего общего с реальностью не имеет. Якобы экс-солист "Отпетых мошенников" сам придумал эту историю, чтобы заработать денег в какой-нибудь передаче.

"Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", – сказал товарищ Гарика.

Так или иначе, отношения Богомазова с сестрой сложные, признавалась супруга певца Виктория. Мол, родственница препятствует общению Гарика с мамой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

скоро знаменитости перейдут на сухпаек! аж заплакать охота после таких душещипательных статей про несчастных и голодных знаменитостей от народа! в цзн зарегистрируйтесь и работу найдут и минималку получите!

Гость||

https://vk.com/public175117899

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