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«Напали два чувака»: Егор Крид рассказал об избиении

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Егор Крид стал гостем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Он признался, что страдает из-за болей в спине после нападения уличных хулиганов.

Егор Крид с детства был привлекательным и любил ярко и необычно одеваться. Из-за своей внешности парень часто подвергался нападениям со стороны сверстников.

Однажды будущую звезду сильно избили старшие ребята. Инцидент произошел в его родном городе Пензе. Это обернулось для певца проблемами со здоровьем.

Артист рассказал, что в то время были популярны всякие молодежные движения. Пацанам не понравилось, как был одет Егор Крид. "Сначала напали два чувака, потом к ним еще несколько присоединилось", – поделился исполнитель.

По словам певца, шпана его сильно избила. Хулиганы хотели даже скинуть парня с моста, но он вырвался. Егор Крид почти убежал, но один из обидчиков сильно пнул его в спину. Нападавшим удалось избежать правосудия, но впоследствии их наказала жизнь. Их судьбы сложились не самым лучшим образом.

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Источник — dni.ru
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