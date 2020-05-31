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На попавшем в Сеть фото Евгения Миронова разглядели его внебрачного сына

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Поклонники давно "приписывают" актеру сына от суррогатной матери. Сам же Евгений Миронов никогда не подтверждал и не отрицал подобные слухи. Несколько дней назад Миронов разместил в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором актер предстал в обнимку с двумя мальчишками.

Фотография, размещенная на странице Евгения Миронова, вызвала бурные обсуждения среди подписчиков актера. Многие предположили, что Евгений решился показать своего сына от суррогатной матери.

Поклонники утверждают, что маленький мальчик, стоящий рядом с Мироновым, и является внебрачным сыном актера. Более того, на данной версии настаивают авторы телеграм-канала "НеМалахов".

В то время, как подписчики продолжают гадать, кто изображен на фото, большая часть фанатов Евгения уверены, что на снимке изображены племянники актера.

"Какие они славные. Пусть деревья растут и цветут на радость", – комментируют фотографию пользователи Инстаграма.

Стоит отметить, что слухи о рождении ребенка в семье Миронова ходят уже несколько лет. Актер продолжает тщательно скрывать свою личную жизнь и не реагирует на противоречивые высказывания в свой адрес.

Напомним, что в прошлом году появились первые кадры, на которых якобы был запечатлен сын Евгения от суррогатной матери. Но позже стало известно, что такие предположения поклонников оказались надуманными. Ведь на видеозаписи Миронов обнимал сына своего друга Александра Новина.

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Источник — dni.ru
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