Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«Купил все, что было»: Джанабаева рассказала о странном поведении Меладзе

Печать

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками интимными подробностями семейной жизни с Валерием Меладзе. Певец сильно удивил любимую очередным порывом страсти.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева уже долгие годы счастлива с музыкальным продюсером Валерием Меладзе. Какое-то время певец жил на две семьи, но потом отдал предпочтение Альбине. Теперь щедрый супруг не скупится на подарки и часто радует свою возлюбленную. Накануне он в очередной раз осчастливил Джанабаеву, скупив ради нее "все, что было".

Неожиданным для певицы презентом стали охапки цветов. Меладзе привез любимой кучу букетов и буквально завалил супругу цветами. "Он купил, по-моему, все, что было. Мы расставили их в вазы. У него был порыв. Это так трогательно", – откровенничает знаменитость.

При этом артистка рассказала, что они с супругом часто устраивают сюрпризы друг для друга – и для этого не нужен повод или особая дата. Счастливая Джанабаева похвасталась, что муж постоянно придумывает для нее что-то новое и всегда старается удивить любимую.

Однако несмотря на то, что Валерий Меладзе обладает чарующим голосом, серенады он своей суженной не поет. "Не хочу разочаровывать, но он не поет для меня", – цитирует звездную исполнительницу "СтарХит". Иногда продюсер может распеться дома, но порадовать любимую посвященной только ей песней не спешит.

По заверениям Альбины, это вовсе ее не расстраивает – она своему мужу персональные концерты тоже не устраивает.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте