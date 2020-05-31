Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Дочь Игоря Крутого сравнили с Софи Лорен

Печать

Наследница знаменитого композитора Игоря Крутого выросла настоящей красавицей. Пользователи Сети отметили обворожительность девочки.

Супруга Игоря Крутого Ольга в своем инстаграм-аккаунте рассказала о правилах воспитания подростков. Избранница композитора отметила, что у 16-летней дочери Александры уже формируется собственное мнение и появляются секреты. Кроме того, девочка требует личного пространства.

Супруги стараются прислушиваться к своей дочери, давать ей свободу и возможность самовыражения. По мнению Ольги, главное, быть друзьями со своими детьми. Важно не заниматься нравоучениями, а объяснять, как делать нельзя, ссылаясь на личный опыт.

Публикацию возлюбленная Крутого сопроводила серией фотографий с Александрой. Очевидно, они были одобрены самой наследницей, ведь девочка иногда выступает против того, чтобы мама выкладывала ее снимки в интернет.

Пользователи Сети восхитились красотой Александры. Они написали массу комплиментов. "Очень красивая, Софи Лорен в юности", "У Саши такая природная красота", "Красавица Сашенька, будет еще краше!", "У Саши прямо иконописная красота", – написали подписчики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте