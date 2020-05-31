Дочь Игоря Крутого сравнили с Софи Лорен

31.05.2020 | 19:13

Наследница знаменитого композитора Игоря Крутого выросла настоящей красавицей. Пользователи Сети отметили обворожительность девочки.

Супруга Игоря Крутого Ольга в своем инстаграм-аккаунте рассказала о правилах воспитания подростков. Избранница композитора отметила, что у 16-летней дочери Александры уже формируется собственное мнение и появляются секреты. Кроме того, девочка требует личного пространства.

Супруги стараются прислушиваться к своей дочери, давать ей свободу и возможность самовыражения. По мнению Ольги, главное, быть друзьями со своими детьми. Важно не заниматься нравоучениями, а объяснять, как делать нельзя, ссылаясь на личный опыт.

Публикацию возлюбленная Крутого сопроводила серией фотографий с Александрой. Очевидно, они были одобрены самой наследницей, ведь девочка иногда выступает против того, чтобы мама выкладывала ее снимки в интернет.

Пользователи Сети восхитились красотой Александры. Они написали массу комплиментов. "Очень красивая, Софи Лорен в юности", "У Саши такая природная красота", "Красавица Сашенька, будет еще краше!", "У Саши прямо иконописная красота", – написали подписчики.