Вскрылись новые подробности развода Пелагеи с мужем

30.05.2020 | 15:01

Адвокат Сергей Жорин поделился подробностями бракоразводного процесса певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Правозащитник рассказал, на какую сумму алиментов может рассчитывать артистка.

В конце прошлого года стало известно о разрыве Пелагеи с мужем. Несмотря на что певица и хоккеист отказались назвать причину расставания, поклонники и журналисты выдвинули свою версию. По некоторым данным, Иван Телегин изменял супруге с предпримательницей Марией Гончар.

Подать на развод певица Пелагея решилась только в этом году. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что сумма алиментов зависит от того, какие выплаты будут назначены хоккеисту – в твердом денежном выражении (иными словами – фиксированные) или в долевом отношении, сообщает Teleprogramma.pro. Вероятнее всего, Иван Телегин будет настаивать на первом варианте.

"Если мы предположим, что Телегин зарабатывает 80 миллионов рублей в год, то это 7 миллионов в месяц", – отметил правозащитник. По его словам, в лучшем случае певица Пелагея сможет рассчитывать на 1,8 миллиона в месяц. Однако если ежемесячные выплаты будут в твердом выражении, то артистка получит не такую большую сумму.

Также Сергей Жорин сообщил, что бракоразводным процессом певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина займется тот же судья, что работал над делом футболиста Дениса Глушакова и его экс-возлюбленной Дарьи. Тогда спортсмена обязали выплатить алименты в размере трети от всех своих доходов.