Владимир Винокур не может расстаться с Вайкуле уже более шестидесяти лет

30.05.2020 | 09:53

Владимир Винокур и Лайма Вайкуле на протяжении всей жизни являются хорошими друзьями. Юморист отметил, что их связывает весьма интересный факт.

Владимир Винокур рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что начал дружить с Лаймой Вайкуле в раннем детстве. Он опубликовал совместный снимок, который был сделан, очевидно, в 50-х годах прошлого века. На нем запечатлены держащиеся за руки мальчик и девочка.

Также артист показал фотографии с Вайкуле, сделанные несколько лет назад. Видимо, для того, чтобы поклонникам показать, как они изменились за десятилетия. Кроме того, юморист отметил – у них день рождения в один день.

"Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаемся! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел", – написал Винокур.

Интересно, что ранее Владимир Натанович в интервью рассказывал, что познакомился с Вайкуле, когда она уже выступала в варьете "Юрас Перле" в Юрмале. Видимо, поэтому пользователи Сети удивились откровениям юмориста.

"Вы реально с детства знакомы?", "На фото дети – это вы с Лаймой?", "И правда интересная история. Никогда раньше не слышали от вас. Значит с детства вас, наверное, называли жених да невеста! Раньше модно было так называть", – написали поклонники.