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В России выпущено первое в мире лекарство от коронавируса - «Авифавир»

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Российским ученым удалось то, что пока не под силу их коллегам по всему миру. Сегодня Министерство здравоохранения одобрило первый в России официальный препарат от коронавируса.

Информация об этом была опубликована на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Средство от коронавируса – отечественное лекарство «Авифавир». Оно производится на РФПИ и «ХимРар». По международной классификации оно имеет пока еще не непатентованное наименование — «Фавипиравир».

Ранее это лекарство уже успешно применялось при лечении достаточно редкой и опасной лихорадки Эбола.

«Авифавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире», — сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Появление средства от коронавируса в начале июня было анонсировано 24 мая главным уролог Минздрава, академиком Дмитрием Пушкарем. Тогда специалист сообщил, что первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке уже в начале июня. Медик обещал, что с новым препаратом лечение коронавирусной инфекции будет занимать не более одной недели.

За последние сутки в нашей стране выявлено 8952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России заражено уже коло 400 000 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Победааа! Путин победил ! Парад скоро.

Гость||

Кальцекс круче

Гость||

Фавипиравир, он же «Авифавир», был разработан и одобрен в Японии в качестве препарата против пандемии гриппа в 2014г !

Фавипиравир изучался в качестве потенциального средства лечения COVID-19: в Китае в феврале 2020, в марте в Японии. До этого в декабре 2019 года было опубликовано китайское нерандомизированное исследование без ослепления и плацебо-контроля. В марте 2020 года начались испытания в Италии. Итальянское фармацевтическое агентство, однако, напомнило общественности, что имеющиеся доказательства в поддержку этого препарата скудны и предварительны. 21 мая 2020 года Минздрав РФ одобрил финальный этап испытаний лекарства «Авифавир», так как по итогам первого десятидневного этапа клинических исследований препарат продемонстрировал безопасность и не было выявлено никаких новых побочных эффектов.

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