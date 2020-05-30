В России выпущено первое в мире лекарство от коронавируса - «Авифавир»

Российским ученым удалось то, что пока не под силу их коллегам по всему миру. Сегодня Министерство здравоохранения одобрило первый в России официальный препарат от коронавируса.
Информация об этом была опубликована на сайте государственного реестра лекарственных средств.
Средство от коронавируса – отечественное лекарство «Авифавир». Оно производится на РФПИ и «ХимРар». По международной классификации оно имеет пока еще не непатентованное наименование — «Фавипиравир».
Ранее это лекарство уже успешно применялось при лечении достаточно редкой и опасной лихорадки Эбола.
«Авифавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире», — сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Появление средства от коронавируса в начале июня было анонсировано 24 мая главным уролог Минздрава, академиком Дмитрием Пушкарем. Тогда специалист сообщил, что первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке уже в начале июня. Медик обещал, что с новым препаратом лечение коронавирусной инфекции будет занимать не более одной недели.
За последние сутки в нашей стране выявлено 8952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России заражено уже коло 400 000 человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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