В России выпущено первое в мире лекарство от коронавируса - «Авифавир»

30.05.2020 | 22:49

Российским ученым удалось то, что пока не под силу их коллегам по всему миру. Сегодня Министерство здравоохранения одобрило первый в России официальный препарат от коронавируса.

Информация об этом была опубликована на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Средство от коронавируса – отечественное лекарство «Авифавир». Оно производится на РФПИ и «ХимРар». По международной классификации оно имеет пока еще не непатентованное наименование — «Фавипиравир».

Ранее это лекарство уже успешно применялось при лечении достаточно редкой и опасной лихорадки Эбола.

«Авифавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире», — сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Появление средства от коронавируса в начале июня было анонсировано 24 мая главным уролог Минздрава, академиком Дмитрием Пушкарем. Тогда специалист сообщил, что первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке уже в начале июня. Медик обещал, что с новым препаратом лечение коронавирусной инфекции будет занимать не более одной недели.

За последние сутки в нашей стране выявлено 8952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России заражено уже коло 400 000 человек.