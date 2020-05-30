Рита Дакота готовится усыновить ребенка из детского дома

30.05.2020 | 12:03

Несмотря на то что у Риты Дакоты подрастает дочь от Влада Соколовского, с которым они расстались почти два года назад, певица мечтает стать матерью для ребенка из детского дома. О своих планах она рассказала поклонникам.

Рита Дакота призналась, что всегда хотела усыновить ребенка, который лишился родительской опеки. Задуманное она надеется осуществить через 15-20 лет. Вполне возможно, что певица приютит не одного ребенка из детского дома.

Пока Рита занимается воспитанием двухлетней дочери. Мия родилась в 2017-м, за год до расставания певицы с Владом Соколовским. Сейчас у Дакоты новый избранник – клипмейкер Федор Белогай.

Возлюбленный артистки прекрасно ладит с ее наследницей. Федор учит девочку кататься на скейтборде, делает с ней зарядку и рассказывает сказки на ночь. Однако Рита отметила, что "играть в папу никто не собирается". У Мии есть только один отец, и так будет всегда.

Кстати, Белогай первое время испытывал дискомфорт от реальности, в которой живет его избранница, ведь мужчина привык к одиночеству. Все преграды помогла преодолеть любовь, призналась певица.

Напомним, недавно стало известно, с кем встречается Влад Соколовский. Пользователи Сети провели расследование и узнали, что новой избранницей певца является участница кастинга в группу Serebro.