Рассказавший о насилии Костюшкин пожалел: Что-то понесло

30.05.2020 | 14:11

Накануне лидер группы "Чай вдвоем" в интервью признался, что в восьмилетнем возрасте пережил сексуальное насилие со стороны незнакомого мужчины. Впервые Стас Костюшкин рассказал об этом случае пять лет назад, но информация буквально взорвала Сеть только сейчас.

Журналисты обратились за комментарием к звезде. Они надеялись, что певец вспомнит еще какие-либо подробности того жуткого дня. Однако пиар-менеджер знаменитости ответил отказом.

По словам Алексея Елфимова, Стас Костюшкин уже пожалел о том, что коснулся темы. Больше артист не хочет говорить об этом – просить не стоит. "Что-то его понесло на программе, достаточно было", – сообщил помощник звезды.

Напомним, в эфире шоу "Алена, блин" лидер группы "Чай вдвоем" признался, что в восемь лет вместе с друзьями стал жертвой сексуального насилия. Недалеко от дома музыканта был завод пластполимеров, вокруг которого валялось множество отработанных мединструментов. В то время у пацанов была забава: стреляться водой из шприцев.

Ребята спокойно играли, как вдруг в их сторону с угрозами начал двигаться незнакомец. Он заставил детей лечь на землю, затем достал свой половой орган и запихнул его в рот каждому ребенку. Мальчики договорились никому не рассказывать о случившемся.

Стас Костюшкин отметил, что даже спустя 40 лет помнит этот момент в мельчайших подробностях. Артист добавил, что очень переживает за своих детей и надеется, что с ними такого никогда не случится.