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Лепс и Пригожин остались ни с чем: звездам отказали в поддержке

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Несколько дней назад в российском шоу-бизнесе разгорелся нешуточный скандал из-за выплат во время пандемии. Тарзан и Иосиф Пригожин считают, что артистам следует помогать материально, а Лепс и Шнуров уверены, что нужно полагаться на себя.

Так или иначе, заявки на материальную помощь от государства подали многие. Среди звездных бизнесменов отличились Тимати, Дима Билан, Регина Тодоренко, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Шнуров, Иосиф Пригожин и другие.

Напомним, президент во время своего очередного обращения пообещал выделить из казны компаниям, относящимся к пострадавшим отраслям, по 12 130 рублей на сотрудника. Но с условием: фирма должна сохранить определенный процент рабочих мест.

В итоге в помощи отказали Григорию Лепсу, Тимати, Иосифу Пригожину и Леониду Агутину. Они не получат поддержку в размере МРОТ. Компания супруга Валерии и Эмина Агаларова "Гуд Фуд Стайл", которая занимается ресторанами, сократила сотрудников еще в марте.

Григорий Лепс обращался за помощью для двух фирм, в которых владеет солидными долями. Обе не прошли проверку по той же причине. Леонид Агутин также столкнулся с препятствием на пути к МРОТ – уволил больше 10% подчиненных.

Тимати подавал документы в ФНС сразу по нескольким вопросам. ИП "Блэк Стар" денег от государства не получит, а вот у музыкального лейбла шансы есть – проверка еще не окончена.

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Источник — dni.ru
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